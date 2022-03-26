Продавший части боевых ракет Украине россиянин получил восемь лет колонии

Экс-глава «Тактического ракетного вооружения» получил срок за продажу частей ракет Украине

Бывший коммерческий директор АО «Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"» Виктор Ваган получил восемь лет колонии за продажу частей высокоскоростных авиационных управляемых ракет Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Воскресенский городской суд, рассматривавший уголовное дело, признал экс-главу компании виновным в совершении преступления по статье «Хищение взрывчатых веществ, совершенное организованной группой, с использованием служебного положения».

Суд счел доказанным, что в 2010-2011 годах Ваган с подельниками, также получившими реальные тюремные сроки, использовал для хищений госконтракт на утилизацию 4145 авиационных управляемых ракет. Сообщники извлекли из 93 ракет Х-55, подлежащих утилизации, турбореактивные двигатели Р-95-300 и продали их украинскому предприятию ОАО «Мотор Сiч» за 2,4 миллиона долларов. Почти все полученные деньги были обналичены и похищены. Затем оборонщики передали в Минпромторг фиктивную документацию, в которой говорилось о полной утилизации всех ракет.

