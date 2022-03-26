Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Продавший части боевых ракет Украине россиянин получил восемь лет колонии

Экс-глава «Тактического ракетного вооружения» получил срок за продажу частей ракет Украине

Фото: Wikipedia

Бывший коммерческий директор АО «Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"» Виктор Ваган получил восемь лет колонии за продажу частей высокоскоростных авиационных управляемых ракет Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Воскресенский городской суд, рассматривавший уголовное дело, признал экс-главу компании виновным в совершении преступления по статье «Хищение взрывчатых веществ, совершенное организованной группой, с использованием служебного положения».

Суд счел доказанным, что в 2010-2011 годах Ваган с подельниками, также получившими реальные тюремные сроки, использовал для хищений госконтракт на утилизацию 4145 авиационных управляемых ракет. Сообщники извлекли из 93 ракет Х-55, подлежащих утилизации, турбореактивные двигатели Р-95-300 и продали их украинскому предприятию ОАО «Мотор Сiч» за 2,4 миллиона долларов. Почти все полученные деньги были обналичены и похищены. Затем оборонщики передали в Минпромторг фиктивную документацию, в которой говорилось о полной утилизации всех ракет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Байден вновь назвал Путина «военным преступником»
Эстонская ферма переименовала хлев ради украинцев
Эксперт спрогнозировал курс рубля
Австралия отказалась от стремления к ядерному оружию
Россия призвала проявлять сдержанность в ситуации вокруг Северной Кореи
Чимаев отказался считать Усмана лидером вне зависимости от весовых категорий
Вучич назвал три причины отказа Сербии от присоединения к санкциям против России
Стало известно о доставленном на Украину из Германии оружии
Продавший части боевых ракет Украине россиянин получил восемь лет колонии
Названа норма потребления яиц в неделю
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.