Дуда попросил Байдена ускорить поставки вооружений в Польшу

Президент Польши Дуда попросил Байдена ускорить поставки Варшаве современного вооружения

Президент Польши Анджей Дуда попросил своего американского коллегу Джо Байдена ускорить поставки Варшаве современного вооружения по текущим программам. Об этом сообщает ТАСС.

Политик напомнил, что между Польшей и Соединенными Штатами уже заключены контракты на поставки системы Patriot, ПРО по программе Himars, а также есть программа закупок истребителей F-35 и недавно согласованная программа приобретения танков Abrams.

«Я попросил ускорить реализацию этих заказов по мере возможности, чтобы укрепить нашу безопасность», — отметил Дуда.

25 марта лидер США прибыл в польский город Жешув, который находится менее чем в 100 километрах от границы с Украиной. Там Байден встретился с военными 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, затем сел с ними за стол и отведал пиццу. После американский президент встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Вместе они провели экстренное мероприятие, главной темой которого стало предоставление Украине гуманитарной помощи.