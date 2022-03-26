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Дуда попросил Байдена ускорить поставки вооружений в Польшу

Президент Польши Дуда попросил Байдена ускорить поставки Варшаве современного вооружения

Фото: Slawomir Kaminski / Agencja Wyborc / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда попросил своего американского коллегу Джо Байдена ускорить поставки Варшаве современного вооружения по текущим программам. Об этом сообщает ТАСС.

Политик напомнил, что между Польшей и Соединенными Штатами уже заключены контракты на поставки системы Patriot, ПРО по программе Himars, а также есть программа закупок истребителей F-35 и недавно согласованная программа приобретения танков Abrams.

«Я попросил ускорить реализацию этих заказов по мере возможности, чтобы укрепить нашу безопасность», — отметил Дуда.

25 марта лидер США прибыл в польский город Жешув, который находится менее чем в 100 километрах от границы с Украиной. Там Байден встретился с военными 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, затем сел с ними за стол и отведал пиццу. После американский президент встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Вместе они провели экстренное мероприятие, главной темой которого стало предоставление Украине гуманитарной помощи.

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Марина Совина
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