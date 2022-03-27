В реке нашли тело пропавшей 14-летней российской школьницы

В Иркутской области нашли тело пропавшей несколько дней назад 14-летней школьницы

В 20 километрах от Иркутска в реке Ангара спасатели и следователи нашли тело тело без вести пропавшей 14-летней российской школьницы Любови Воронцовой. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Видимых телесных повреждений на теле подростка не обнаружено. В карманах куртки находился телефон. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти несовершеннолетней.

18 марта девочка ушла в школу, но на уроках так и не появилась. Позже выяснилось, что школьница находилась в районе мемориала «Вечный огонь». 21 марта СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Для поисков пропавшей были направлены наружные наряды полиции, а также сформированы поисковые группы из числа сотрудников полиции и городских волонтеров.