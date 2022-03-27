Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В реке нашли тело пропавшей 14-летней российской школьницы

В Иркутской области нашли тело пропавшей несколько дней назад 14-летней школьницы

Фото: Shutterstock

В 20 километрах от Иркутска в реке Ангара спасатели и следователи нашли тело тело без вести пропавшей 14-летней российской школьницы Любови Воронцовой. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Видимых телесных повреждений на теле подростка не обнаружено. В карманах куртки находился телефон. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти несовершеннолетней.

18 марта девочка ушла в школу, но на уроках так и не появилась. Позже выяснилось, что школьница находилась в районе мемориала «Вечный огонь». 21 марта СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Для поисков пропавшей были направлены наружные наряды полиции, а также сформированы поисковые группы из числа сотрудников полиции и городских волонтеров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Комментарии отключены
Последние новости
В ЛНР допустили скорое проведение референдума о вхождении в состав России
Раскрыта схема мошенничества с товарами повышенного спроса
Китайский посол предупредил США о последствиях из-за санкций
В Испании задержали россиянку за мошенничество
Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России
Вдова Джигарханяна испугалась выселения из квартиры в Москве
Щербакова возглавила рейтинг лучших фигуристок мира
Елизавета II купила гольф-кар для передвижения по замку
На катере в Доминикане нашли 290 килограммов кокаина
В МИД России высказались о биологической активности США на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.