В российском городе четыре дня назад пропала 14-летняя школьница

СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело после пропажи 14-летней школьницы

В Иркутске четыре дня назад пропала 14-летняя россиянка. Последний раз ее видели 18 марта. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области.

По версии следствия, днем девочка отправилась в школу, после чего исчезла. На уроках школьницы не было. Отмечается, что на ее поиски направлены наружные наряды полиции, а также сформированы поисковые группы из числа сотрудников полиции и городских волонтеров.

«Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 14-летней Любови Воронцовой по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство")», — говорится в сообщении СКР.

Ранее в Волгоградской области пропала 15-летняя девочка. Отмечается, что школьница пропала по дороге домой. Мать ребенка указывала, что следователям удалось найти только рюкзак и личный дневник пропавшей.