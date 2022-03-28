Один из крупнейших инвестфондов отказался от вложений в Россию

Reuters: суверенный фонд ОАЭ временно перестал вкладывать в российскую экономику

Суверенный фонд Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Mubadala Investment Company, один из крупнейших инвестфондов мира, временно отказался от инвестиций в российскую экономику, пишет Reuters со ссылкой на генерального директора фонда Хальдуна Халифа аль-Мубарака.

Суверенный фонд представляет собой государственную организацию, занимающуюся инвестициями и накоплением финансовых резервов для покрытия будущих государственных расходов. Под управляем фонда Абу-Даби находятся активы в размере 243 миллиардов долларов, при этом на вложения в Россию приходится менее одного процента. Средства фонда Абу-Даби в размере трех миллиардов долларов были инвестированы примерно в 50 российских компаний.

«Очевидно, что в этих условиях мы должны приостановить инвестиции на этом рынке, в России», — заявил аль-Мубарак. Также он добавил, что ситуация на Украине будет иметь катастрофические последствия с точки зрения человеческих жизней и влияния на мировую экономику.

Фонд Абу-Даби имеет стратегические связи с российским суверенным фондом (Российским фондом прямых инвестиций). Фонды других государств Персидского залива, к примеру, такие как Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, не делали заявлений относительно перспектив вложений в Россию.

Ранее ОАЭ вместе с Саудовской Аравией отказывались обсуждать увеличение добычи нефти по просьбе властей США. Неудачу в аналогичных переговорах потерпела и Великобритания.