Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Работа российских климатологов в Арктике оказалась под угрозой срыва

Российские климатологи выразили беспокойство о дальнейшей работе в Арктике

Фото: Globallookpress.com

Конфликт западных стран с Россией, вызванный спецоперацией на Украине, поставил под угрозу срыва дальнейшую работу российских климатологов в Арктике. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Западные страны прекращают поддержку многих научных программ с участием России. В результате сотрудничество специалистов из разных стран затрудняется или становится невозможным. Ведущий физик Института космических исследований РАН Лев Зеленый описал ситуацию как трагическую и сообщил Associated Press, что он и другие российские ученые теперь должны «научиться жить и работать в этой новой неблагоприятной среде».

Распад научных связей между российскими учеными и их западными коллегами вызвал беспокойство по поводу исследования, связанного с потеплением в Арктике. Немецкий ученый-атмосферник Маркус Рекс заявил, что международная миссия в Арктике, которую он возглавлял в 2019-2020 годах, была бы невозможна без мощных российских ледоколов — они обеспечивали исследовательское судно продовольствием, топливом и другими предметами первой необходимости.

Материалы по теме:
Повелители стихий. Все больше земель становятся непригодными для жизни. Что делать, чтобы мир не превратился в пустыню?
Повелители стихий.Все больше земель становятся непригодными для жизни. Что делать, чтобы мир не превратился в пустыню?
13 февраля
Последний листопад. Леса Амазонии оказались на грани гибели. Что будет, когда легкие планеты перестанут дышать?
Последний листопад.Леса Амазонии оказались на грани гибели. Что будет, когда легкие планеты перестанут дышать?
23 марта

Последствия от повсеместного прекращения научного сотрудничества могут оказаться тяжелыми для всего человечества. Рекс убежден, что прекращение кооперации повредит науке и все успехи будут потеряны. «Откройте карту и посмотрите на Арктику. Чрезвычайно трудно проводить значимые исследования в ней, если вы игнорируете нечто гигантское, там расположенное, — Россию», — подчеркнул он. Ученый добавил, что Арктика быстро меняется и не будет ждать, пока нестабильная геополитическая ситуация в мире разрешится.

«Мы рискуем потерять большую часть импульса, который движет наш мир к лучшим решениям, лучшему будущему. Мы рискуем потерять суть науки, которая заключается в получении новой и важной информации и передаче ее другим», — считает президент Эстонской академии наук Тармо Соомере. Однако главной трудностью является то, что решение проблемы изменения климата и других глобальных вопросов будет затруднено, а время — упущено.

Ранее в марте ученые нашли способ остановить таяние льда в Арктике. По их словам, немедленное сокращение выбросов метана и углерода поможет сохранить арктический лед в этом столетии.

Нина Ташевская
Комментарии отключены
Последние новости
Представитель Абрамовича оценил данные о симптомах отравления у олигарха
Бойца MMA Новоселова арестовали по обвинению в изнасиловании
Женщина переплыла океан на веслах с первой попытки и установила мировой рекорд
Петербургского чиновника осудили на восемь лет за взятку за пост в правительстве
Силы ДНР пресекли эвакуацию командира «Азова» из Мариуполя
Стала известна дата боя Усика и Джошуа
У раковых клеток обнаружили щупальца для проникновения в здоровые ткани
Польская экономика пострадала из-за украинского кризиса
Работа российских климатологов в Арктике оказалась под угрозой срыва
Политолог оценил вероятность прекращения выдачи шенгенских виз россиянам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.