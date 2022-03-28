Работа российских климатологов в Арктике оказалась под угрозой срыва

Российские климатологи выразили беспокойство о дальнейшей работе в Арктике

Конфликт западных стран с Россией, вызванный спецоперацией на Украине, поставил под угрозу срыва дальнейшую работу российских климатологов в Арктике. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Западные страны прекращают поддержку многих научных программ с участием России. В результате сотрудничество специалистов из разных стран затрудняется или становится невозможным. Ведущий физик Института космических исследований РАН Лев Зеленый описал ситуацию как трагическую и сообщил Associated Press, что он и другие российские ученые теперь должны «научиться жить и работать в этой новой неблагоприятной среде».

Распад научных связей между российскими учеными и их западными коллегами вызвал беспокойство по поводу исследования, связанного с потеплением в Арктике. Немецкий ученый-атмосферник Маркус Рекс заявил, что международная миссия в Арктике, которую он возглавлял в 2019-2020 годах, была бы невозможна без мощных российских ледоколов — они обеспечивали исследовательское судно продовольствием, топливом и другими предметами первой необходимости.

Последствия от повсеместного прекращения научного сотрудничества могут оказаться тяжелыми для всего человечества. Рекс убежден, что прекращение кооперации повредит науке и все успехи будут потеряны. «Откройте карту и посмотрите на Арктику. Чрезвычайно трудно проводить значимые исследования в ней, если вы игнорируете нечто гигантское, там расположенное, — Россию», — подчеркнул он. Ученый добавил, что Арктика быстро меняется и не будет ждать, пока нестабильная геополитическая ситуация в мире разрешится.

«Мы рискуем потерять большую часть импульса, который движет наш мир к лучшим решениям, лучшему будущему. Мы рискуем потерять суть науки, которая заключается в получении новой и важной информации и передаче ее другим», — считает президент Эстонской академии наук Тармо Соомере. Однако главной трудностью является то, что решение проблемы изменения климата и других глобальных вопросов будет затруднено, а время — упущено.

Ранее в марте ученые нашли способ остановить таяние льда в Арктике. По их словам, немедленное сокращение выбросов метана и углерода поможет сохранить арктический лед в этом столетии.