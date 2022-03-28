Авито Недвижимость стала самой известной платформой краткосрочной аренды жилья

Платформа заняла лидирующие позиции сразу по трем показателям

Авито Недвижимость, по результатам исследования рынка краткосрочной аренды, проведенного исследовательской компанией Aquarelle Research, заняла лидирующие позиции сразу по трем показателям: знание бренда, использование и лояльность пользователей. Об этом говорится в сообщении платформы.

В 2022 году Авито Недвижимость осталась самым известным ресурсом по поиску жилья для краткосрочной аренды в России. На вопрос «Какие онлайн-ресурсы для поиска жилья для краткосрочной аренды вы знаете?» платформу Авито назвали 55 процентов респондентов. При выборе ответа из готового списка, куда также вошли восемь других онлайн-сервисов, Авито Недвижимость отметили 91 процент участников исследования.

«При выборе онлайн-ресурса для поиска жилья пользователи, согласно данным Aquarelle Research, ориентируются на три основных фактора: удобство поиска, выгодные цены и надежность платформы. Эти же ориентиры и ценности разделяет Авито: мы стремимся предоставить всем пользователям максимально широкий выбор с возможностью заключить выгодную и безопасную сделку для всех сторон. Мы рады, что нам удалось стать наиболее известной платформой с самой большой базой жилья для посуточной аренды в России, тем не менее мы продолжаем активно совершенствовать и развивать свои продукты и сервисы для наших пользователей», — отметил Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости.

Авито Недвижимость стала и самой используемой платформой для посуточной аренды: за последний год здесь искали жилье 63 процента опрошенных пользователей, когда-либо Авито пользовались 74 процента респондентов. В основном жилье посуточно арендуют для туристических целей — 45 процентов, командировок — 20 процентов, и загородного отдыха — 13 процентов. При этом средний срок посуточной аренды с 2020 года увеличился с 5 до 6 суток. Чаще всего россияне путешествуют вместе с супругами — 48 процентов, детьми — 26 процентов, или же в одиночку — 17 процентов. Наиболее популярными направлениями для поездок стали Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Крым, Казань, Урал, Байкал, города «Золотого кольца», Кавказ и Калининград.

Также Авито Недвижимость подтвердила ведущие позиции на российском рынке по лояльности пользователей. 47 процентов опрошенных россиян отметили, что для поиска жилья в краткосрочную аренду чаще всего пользуются Авито. При этом уровень NPS (Net Promoter Score) у Авито за два года увеличился на 9 пунктов: для краткосрочной аренды жилья платформу готовы рекомендовать своим знакомым 64 процента пользователей.