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Банк Хоум Кредит изменит ставки по вкладам и накопительному счету

С 1 апреля Банк Хоум Кредит изменит процентные ставки по рублевым вкладам

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

С 1 апреля Банк Хоум Кредит изменит процентные ставки по рублевым вкладам. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. В частности, по вкладам на 12 месяцев ставки повысятся до 16 процентов годовых. Ставки по вкладам на 3 и 6 месяцев понизятся до 18 и 17 процентов соответственно.

«Ставки по вкладам в нашем банке находятся на исторически высоких уровнях. И, конечно, это весьма привлекательный инструмент преумножения сбережений. Ситуация на рынке меняется очень быстро. В такие периоды особенно важно грамотное планирование и взвешенные финансовые решения. Именно поэтому мы решили заранее сообщить о ближайшем изменении ставок по вкладам в нашем банке — чтобы все желающие успели оформить их по выгодным условиям и зафиксировать эту доходность», — прокомментировал решение Дмитрий Маслов, директор по клиентскому сервису Банка Хоум Кредит.

Вклады на любой срок при минимальной сумме в 1000 рублей можно открыть как онлайн — в приложении/интернет-банке, так и в офисах Хоум Кредит. Вклады можно пополнять в течение 7 дней с даты открытия на сумму от 1000 рублей.

Также банк сообщает об изменении условий начисления процентов по накопительным счетам, открытым с 1 августа 2021 года. Чтобы получить максимальную доходность в размере 22 процентов годовых, нужно ежемесячно оплачивать дебетовыми, кредитными картами «120 дней без %» и «Кредитная Польза» или картами рассрочки Банка Хоум Кредит покупки на сумму от 50 000 рублей (совокупно по всем картам).

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Татьяна Романова
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