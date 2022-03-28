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Названы правила приготовления идеального ужина для хорошего ночного сна

Диетолог Ирина Писарева рассказала о приготовлении правильного ужина

Фото: S O C I A L . C U T / Unsplash

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева назвала правила приготовления идеального ужина для хорошего ночного сна. Об этом рассказало издание URA.RU.

По мнению эксперта, правильный ужин должен быть не слишком калорийным. Кроме того, не следует ужинать слишком поздно, иначе еда не успеет перевариться. Но и совсем отказываться от вечернего приема пищи тоже нельзя, это ухудшает сон. «Лучше поесть в 18:00 и дальше не стоит», — советует Писарева.

Ужин должен быть легким, так как во вторую часть дня мы тратим мало энергии и организму нужно отдыхать, а переваривание пищи — это очень большая работа. При правильном вечернем рационе и сон будет лучше, и с утра вы проснетесь в более хорошем настроении

Ирина Писаревадиетолог, нутрициолог

Диетолог советует ужинать белой запеченной рыбой, овощами, индейкой, бобовыми. Грибы, свиные ребра и говядину, по ее словам, на ночь есть не нужно.

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Олег Парамонов
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