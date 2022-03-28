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Девушку едва не выгнали из Диснейленда за постыдный наряд

Жительницу США едва не выгнали из тематического парка Диснейленд за постыдный наряд

Кадр: toragrams / TikTok

Жительницу США едва не выгнали из тематического парка Disney за откровенный наряд. Соответствующую историю приводит Daily Mail.

23-летняя Тори Каннела рассказала, что для поездки в Диснейленд в Орландо выбрала джинсовые шорты и черный кроп-топ с завязками в области груди. По словам девушки, когда она гуляла по зоне Magic Kingdom, один из охранников в грубой форме пристыдил ее за одежду, которая нарушает правила посещения парка развлечений.

В конечном счете администрация Диснейленда предоставила американке желтую футболку из магазина, расположенного на территории парка. «Возможно, они были правы, но их сотрудник оказался достаточно грубым. Скорее всего, у него было плохое настроение и он решил выплеснуть негатив на меня», — отметила Каннела.

Известно, что согласно правилам, посетители не имеют право посещать парк аттракционов в рваной одежде, а также в оголяющих тело нарядах или чересчур длинных платьях и юбках.

В июне 2021 года женщин также выгнали из бара из-за чересчур вызывающего внешнего вида. Жительница английского города Рединг Молли Вуд пришла вместе с подругой Эми в паб под названием The Back of Beyond. Подруги были одеты в летние топы в виде платков, частично обнажающие грудь, поскольку на улице стояла жара. Менеджер попросил посетительниц покинуть заведение из-за неподобающих нарядов.

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Майя Пономаренко
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