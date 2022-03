Девушку едва не выгнали из Диснейленда за постыдный наряд

Жительницу США едва не выгнали из тематического парка Диснейленд за постыдный наряд

Жительницу США едва не выгнали из тематического парка Disney за откровенный наряд. Соответствующую историю приводит Daily Mail.

23-летняя Тори Каннела рассказала, что для поездки в Диснейленд в Орландо выбрала джинсовые шорты и черный кроп-топ с завязками в области груди. По словам девушки, когда она гуляла по зоне Magic Kingdom, один из охранников в грубой форме пристыдил ее за одежду, которая нарушает правила посещения парка развлечений.

В конечном счете администрация Диснейленда предоставила американке желтую футболку из магазина, расположенного на территории парка. «Возможно, они были правы, но их сотрудник оказался достаточно грубым. Скорее всего, у него было плохое настроение и он решил выплеснуть негатив на меня», — отметила Каннела.

Известно, что согласно правилам, посетители не имеют право посещать парк аттракционов в рваной одежде, а также в оголяющих тело нарядах или чересчур длинных платьях и юбках.

В июне 2021 года женщин также выгнали из бара из-за чересчур вызывающего внешнего вида. Жительница английского города Рединг Молли Вуд пришла вместе с подругой Эми в паб под названием The Back of Beyond. Подруги были одеты в летние топы в виде платков, частично обнажающие грудь, поскольку на улице стояла жара. Менеджер попросил посетительниц покинуть заведение из-за неподобающих нарядов.