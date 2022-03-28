В Москве рассказали о судьбе строек в условиях санкций

Заммэра Москвы Бочкарев рассказал об импортозамещении на столичных стройках

Строительный комплекс Москвы зависит от импортных поставок всего на 10 процентов. О судьбе строек в условиях санкций рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, сообщает «РИА Новости».

«У нас по балансу всего строительного комплекса, по всем объектам, 90 процентов материалов, конструкций, изделий и оборудования производится в РФ», — заявил Бочкарев и добавил, что власти уже знают, чем заменить импортную составляющую.

Импортозамещение в основном коснется систем автоматизации и микроэлектроники. Бочкарев признал, что эти сферы не являются сильной стороной российской промышленности. По словам заммэра, правительство ведет работу по этому направлению.

Власти планируют искать альтернативных поставщиков не только в Китае, но и в других странах. «Проблем больших не видим в связи с этим, перестроим логистические цепочки, поменяем технические решения, перейдем на других производителей, будем стимулировать создание таких разработок в РФ», — рассказал Бочкарев.

При этом строительство уже столкнулось с кризисом из-за перебоев в поставках. Так, 40 процентов застройщиков были вынуждены остановить строительство отдельных объектов жилой и коммерческой недвижимости. Объем строительства коммерческой недвижимости сократится на 40 процентов, в индустриальном сегменте падение составит 50 процентов. Объем запуска жилых проектов в 2022 году снизится минимум на 20 процентов.