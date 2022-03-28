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Названы самые посещаемые музеи в мире

Четыре российских музея оказались в списке самых посещаемых в мире

Фото: Shutterstock

Названы самые посещаемые музеи в мире по версии международного издания The Art Newspaper.

В 2021 году списке самых посещаемых культурных учреждений оказались четыре российских музея: Третьяковская галерея (девятое место), Эрмитаж (шестое место), Мультимедиа Арт Музей (третье место) и Русский музей (второе место). Арт-критики объяснили их высокое положение в рейтинге тем, что они были закрыты меньшее количество дней, чем другие.

На первом месте разместился парижский Лувр, на четвертой строчке — Метрополитен-музей в Нью-Йорке, а замкнула пятерку Национальная галерея искусства в Вашингтоне.

В статье отмечается, что в 2021 году по сравнению с 2020-м число посетителей музеев выросло, хоть пока и не достигло допандемийных показателей. 100 лучших учреждений мира посетил в общей сложности 71 миллион человек по сравнению с 54 миллионами в 2020 году. В 2019-м этот показатель составлял 230 миллионов человек.

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Марина Погосян
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