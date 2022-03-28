Требования к российским компаниям попросили смягчить на 1,5 триллиона рублей

Собянин попросил Мишустина смягчить требования к бизнесу на 1,5 триллиона рублей в год

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил премьер-министра Михаила Мишустина смягчить требования государства к отечественным компаниям в условиях западных санкций на общую сумму в 1,5 триллиона рублей в год, пишут «Ведомости».

В своем обращении Собянин выступил с инициативой смягчения контрольно-надзорных требований к бизнесу по 10 направлениям, среди которых труд, автотранспорт, общепит, школы, производство, туризм, пожарная безопасность. В каждом из них есть по несколько планов, направленных на смягчение требований, — всего 37 основных блоков и 32 дополнительных.

По словам собеседников издания, программа, сравнимая с общефедеральной «регуляторной гильотиной» («отрезанием» устаревших и мешающих бизнесу требований со стороны государства), была составлена по результатам опроса компаний и органов исполнительной власти.

Ожидается, что предложенные меры принесут экономике Москвы дополнительные 300 миллиардов рублей в год. В масштабах всей России реализация основных блоков принесет ежегодную экономию бизнеса в 0,7-1 триллиона рублей, дополнительные блоки принесут эффект еще на 500 миллиардов.

Согласно опросу Центробанка, снижение ВВП России по итогам 2022 года из-за введенных в отношении страны санкций может составить восемь процентов. Инфляция, по мнению опрошенных специалистов, достигнет уровня 20 процентов.

