Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Фестиваль Park Live отменен

Организаторы Park Live объявили об отмене фестиваля

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Организаторы Park Live объявили о переносе фестиваля на следующий год. О том, что запланированное на лето этого года мероприятие отменено, говорится на странице Park Live во «ВКонтакте».

«Картина текущих обстоятельств не предоставляет возможность вписать в нее наш музыкальный праздник ни по юридическим, ни по логистическим, ни по простым человеческим причинам. Но есть и хорошие новости. Не все музыканты отказались от концертов в России. Более того, при благоприятном стечении обстоятельств несколько артистов намерены выступить на фестивале уже в следующем году!» — отмечается в публикации.

1 марта сообщалось, что из-за ситуации вокруг Украины рок-группа The Killers и музыкант Игги Поп не будут выступать на Park Live. Позднее от участия в фестивале отказалась и группа My Chemical Romance.

Park Live — ежегодный международный музыкальный фестиваль, который проходит в Москве. Цель фестиваля — привезти в Россию «героев поп-культуры нашего времени». Многие из выступавших на нем артистов были в России впервые. В 2022 году на мероприятии среди прочих должны выступить Placebo, Deftones, Gorillaz и Slipknot.

Марина Погосян
Комментарии отключены
Последние новости
Страны «Большой семерки» отказались платить за газ в рублях
Составлен портрет типичного россиянина-новичка в соцсетях
Жилье в Тбилиси подорожало из-за наплыва россиян
Умная собака спасла ребенка и при помощи сачка вытащила его мяч из пруда
Россия затормозит развитие мобильного интернета на фоне проблем с оборудованием
Россиянке назначили обязательные работы за фото в стрингах на фоне собора
В США назвали главное российское оружие спецоперации
В России оценили возобновление торгов всеми российскими акциями на Мосбирже
Патрушев заявил о продолжающей традиции Третьего рейха программе США
В Подмосковье произошло массовое ДТП с участием двух десятков автомобилей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.