Фестиваль Park Live отменен

Организаторы Park Live объявили об отмене фестиваля

Организаторы Park Live объявили о переносе фестиваля на следующий год. О том, что запланированное на лето этого года мероприятие отменено, говорится на странице Park Live во «ВКонтакте».

«Картина текущих обстоятельств не предоставляет возможность вписать в нее наш музыкальный праздник ни по юридическим, ни по логистическим, ни по простым человеческим причинам. Но есть и хорошие новости. Не все музыканты отказались от концертов в России. Более того, при благоприятном стечении обстоятельств несколько артистов намерены выступить на фестивале уже в следующем году!» — отмечается в публикации.

1 марта сообщалось, что из-за ситуации вокруг Украины рок-группа The Killers и музыкант Игги Поп не будут выступать на Park Live. Позднее от участия в фестивале отказалась и группа My Chemical Romance.

Park Live — ежегодный международный музыкальный фестиваль, который проходит в Москве. Цель фестиваля — привезти в Россию «героев поп-культуры нашего времени». Многие из выступавших на нем артистов были в России впервые. В 2022 году на мероприятии среди прочих должны выступить Placebo, Deftones, Gorillaz и Slipknot.