В Германии заявили о росте преступлений против выходцев из России

БКА ФРГ сообщило о 200 преступлений в неделю против выходцев из России

Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА) на фоне военной операции на Украине заявило о росте преступлений против выходцев из России. Об этом сообщил глава БКА Хольгер Мюнх редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), передает ТАСС.

«Сейчас мы насчитываем порядка 200 подобных преступлений в неделю, большинство из них имеют антироссийскую направленность», — сказал Мюнх, отметив, что противоправные деяния варьируются от оскорблений и угроз до физического насилия. Речь, в частности, идет о имущества, например нанесении надписей краской с соответствующим содержанием.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что дискриминация русскоязычных граждан Германии из-за военной операции России на Украине неприемлема. «Абсолютно неприемлемо, когда граждане, имеющие российские корни, подвергаются оскорблениям или физическим нападкам», — осудил глава немецкого правительства случаи дискриминации, участившиеся с 24 февраля.

14 марта стало известно, что посольству России в ФРГ поступили десятки обращений о дискриминации от русскоговорящих граждан Германии. Российский посол в Берлине Сергей Нечаев рассказал, что за прошедшие выходные поступило порядка 40 таких сообщений.