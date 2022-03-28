Россияне бросились скупать жилье в трех округах Москвы

Росреестр назвал ТиНАО и СЗАО лидерами по сделкам с новостройками в Москве

Россияне бросились покупать квартиры в новостройках в трех частях Москвы — лидирующие по сделкам с недвижимостью округа столицы назвал Росреестр, данные ведомства приводит «Интерфакс».

Согласно информации московского управления Росреестра, в феврале 2022 года в столице было зарегистрировано более 14 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) на рынке жилой и нежилой недвижимости. Наибольшая доля договоров пришлась на ТиНАО, где было заключено 5,4 тысячи сделок — 38,5 процента от общего количества договоров. Второе место занял СЗАО с 1,58 тысячи договоров, а третье — ЮВАО с 1,53 тысячи. Близко к тройке лидеров оказался ЗАО, в котором заключили 1,52 тысячи сделок, и ЮАО с 1,09 тысячи.

На три первых по количеству сделок с недвижимостью округа пришлось 60,8 процента от общего количества зарегистрированных за февраль ДДУ. Росреестр также отмечает, что за январь и февраль 2022 года суммарно было зарегистрировано 143 тысячи договоров — на 19 процентом больше, чем за тот же период в 2021-м.

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