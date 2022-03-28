На Украине пригрозили исками за использование российской нефти

Советник Зеленского пригрозил исками странами и компаниям, использующим российскую нефть

Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко пригрозил исками странам и компаниям, использующим российскую нефть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Устенко британскому телеканалу Sky News.

По словам советника президента, США ввели эмбарго на российскую нефть, в отличие от Европы. Такая ситуация, считает он, является абсолютно неприемлемой.

Устенко также подчеркнул, про покупка российского газа — это финансированием военной операции на Украине. «Мы собираемся подать в суд на всех, кто финансировал убийство нашего народа», — добавил он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия откажется от российской нефти и угля уже к концу 2022 года. Он такжетотметил, что Берлин подготовит технические условия, чтобы как можно быстрее стать независимыми от импорта газа.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение ввести эмбарго на поставки российской нефти ухудшит энергобалансы в Европе и ударит по всем.