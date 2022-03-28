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Жилье в Тбилиси подорожало из-за наплыва россиян

Жилье в Тбилиси за март подорожало на 50-65 процентов

Фото: Shutterstock

Аренда жилья в Тбилиси подорожала за последний месяц на 50-65 процентов из-за наплыва в город иностранцев. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости риелторы.

Цены выросли как в центре, так и на окраине города. «Вспышка желающих снять квартиру началась в конце февраля. В основном клиентами являются граждане России, Белоруссии и чуть меньше Украины», — рассказала сотрудница риелторского агентства Мариам и добавила, что сейчас стоимость аренды квартиры в центре достигает 600-750 долларов в месяц, в то время как раньше она составляла 400-450 долларов.

Колебания на рынке жилья часто зависят от распространения в соцсетях информации: после данных о том, что иностранцы могут заплатить только за два-три месяца, многие владельцы отказались сдавать квартиры приезжим, а некоторые требовали предоплату за полгода вперед. Сотрудник агентства Георгий при этом отметил, что большинство граждан сдают квартиры россиянам. «А вот многие агенты недвижимости, в том числе и я, не сотрудничают с гражданами России из-за личных политических взглядов. Так что с этим приезжие тоже могут столкнуться», — добавил Георгий.

При этом в России стоимость аренды жилья начала падать. Эксперты прогнозируют, что рост стоимости жизни и снижение доходов должны привести к более низким арендным ставкам. В ближайшие месяцы объем предложения на рынке вырастет, а спрос останется на прежнем уровне.

Нина Ташевская
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