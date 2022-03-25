Предсказано падение цен на аренду жилья

Риелтор Мария Жукова спрогнозировала падение цен на аренду квартир

Собственники жилья пока сохраняют цены на прежнем уровне, несмотря на то, что рынок переоценен. Падение стоимости аренды квартир предсказала управляющий директор сети офисов недвижимости «Миэль» Мария Жукова, сообщает «Прайм».

Рост стоимости жизни и падение доходов должны снизить арендные ставки. Однако снижение, по оценкам Жуковой, будет не столь значительным. Точные сроки риелтор называть не стала: скорее всего, в ближайшие месяцы объем предложения на рынке вырастет, а спрос останется на прежнем уровне.

«Арендаторы смогут спокойнее выбирать объект под свои требования, а среди собственников в выигрыше будет тот, кто предложит лучшее соотношение цены и качества, что может привести к некоторому снижению цен на рынке аренды», — объяснила эксперт.

Ранее в марте сообщалось, что на фоне подорожания ипотеки россияне начали отказываться от покупки жилья и переходить на рынок аренды недвижимости. При этом состав арендаторов поменялся из-за оттока из страны иностранцев и работающих удаленно граждан. Число доступных для аренды квартир увеличилось, а цены на них в крупных городах начали снижаться.