Российский полицейский стал фигурантом дела после избиения пьяного подростка

В Удмуртии полицейский избил 16-летнего пьяного подростка, пытавшегося скрыться на машине

В Удмуртии фигурантом уголовного дела стал сотрудник ДПС, который избил 16-летнего школьника, пытавшегося скрыться от полицейских на автомобиле «Жигули». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Вечером 12 января экипаж ГИБДД увидел на дороге в селе Бабино ехавшую без номеров машину. На требования правоохранителей остановиться водитель не отреагировал, а попытался скрыться. После непродолжительной погони полицейские остановили автомобиль нарушителя, им оказался 16-летний ученик коррекционной школы-интерната, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Один из гаишников сильно избил подростка, врачи диагностировали у него травмы груди и живота, а также разрыв селезенки. Мать пострадавшего написала заявление по факту побоев, в итоге силовик был задержан. Против него Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.