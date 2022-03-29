СК попросили проверить интервью бывшей сотрудницы Первого канала французским СМИ

Депутат Швыткин попросил СК проверить интервью бывшей сотрудницы Первого канала Агалаковой

Депутат Госдумы Юрий Швыткин попросил Следственный комитет (СК) России проверить прозвучавшие в интервью французским СМИ высказывания бывшей сотрудницы Первого канала Жанны Агалаковой. Об этом сообщает РИА Новости.

«На мой взгляд, (...) есть вопросы по этому интервью в части дискредитации нашей страны и нашего народа, по высказываниям против специальной военной операции, против органов власти России», — сказал депутат. По мнению Швыткина, следователи должны проверить слова Агалаковой. Депутат счел, что в случае обнаружения нарушений в отношении журналистки нужно принять меры вплоть до уголовного преследования.

Парламентарий добавил, что направил соответствующий запрос на имя главы СК России Александра Бастрыкина. «Держу вопрос на контроле», — подчеркнул он.

Интервью Агалаковой было записано во Франции 18 марта. В нем она рассказала, почему решила уволиться с Первого канала, а также выступила против спецоперации на Украине и раскритиковала российские СМИ. Об увольнении Агалаковой с Первого канала стало известно также 18 марта. Журналистка уточнила, что написала заявление об уходе еще 3 марта.

