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СК попросили проверить интервью бывшей сотрудницы Первого канала французским СМИ

Депутат Швыткин попросил СК проверить интервью бывшей сотрудницы Первого канала Агалаковой

Фото: Noemie Olive / Reuters

Депутат Госдумы Юрий Швыткин попросил Следственный комитет (СК) России проверить прозвучавшие в интервью французским СМИ высказывания бывшей сотрудницы Первого канала Жанны Агалаковой. Об этом сообщает РИА Новости.

«На мой взгляд, (...) есть вопросы по этому интервью в части дискредитации нашей страны и нашего народа, по высказываниям против специальной военной операции, против органов власти России», — сказал депутат. По мнению Швыткина, следователи должны проверить слова Агалаковой. Депутат счел, что в случае обнаружения нарушений в отношении журналистки нужно принять меры вплоть до уголовного преследования.

Парламентарий добавил, что направил соответствующий запрос на имя главы СК России Александра Бастрыкина. «Держу вопрос на контроле», — подчеркнул он.

Интервью Агалаковой было записано во Франции 18 марта. В нем она рассказала, почему решила уволиться с Первого канала, а также выступила против спецоперации на Украине и раскритиковала российские СМИ. Об увольнении Агалаковой с Первого канала стало известно также 18 марта. Журналистка уточнила, что написала заявление об уходе еще 3 марта.

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Олег Давыдов
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