Бастрыкин велел расследовать избиение и похищение священника на Украине
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение подчиненным из центрального аппарата заняться расследованием обстоятельства нападения на священника православной церкви на Украине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
Глава СКР велел принять меры к установлению причастных к совершению преступления и дать правовую оценку их действиям.
Речь идет об избиении и похищении из храма служителя Украинской православной церкви Московского патриархата в Черкасской области. В ходе возникшего инцидента пострадали также прихожане.
По данным СКР, к совершению преступления причастны военнослужащие территориальной обороны Украины.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. После этого ряд западных стран ввели жесткие санкции против России.