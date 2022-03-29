Бастрыкин велел расследовать избиение и похищение священника на Украине

Глава СКР поручил расследовать насилие над священником церкви в Черкасской области Украины

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение подчиненным из центрального аппарата заняться расследованием обстоятельства нападения на священника православной церкви на Украине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Глава СКР велел принять меры к установлению причастных к совершению преступления и дать правовую оценку их действиям.

Речь идет об избиении и похищении из храма служителя Украинской православной церкви Московского патриархата в Черкасской области. В ходе возникшего инцидента пострадали также прихожане.

По данным СКР, к совершению преступления причастны военнослужащие территориальной обороны Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. После этого ряд западных стран ввели жесткие санкции против России.