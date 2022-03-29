Пациентка сняла брекеты спустя шесть лет и заметила ошибку стоматолога

Жительница Британии сняла брекеты спустя шесть лет лечения и заметила ошибку стоматолога

Жительница Британии с никнеймом mayridts сняла брекеты спустя шесть лет лечения и заметила ошибку врача. На ее TikTok-видео обратило внимание издание The Sun.

Пациентка стоматологической клиники рассказала, что несколько лет использовала ортодонтические скобы двух видов для коррекции зубов. Однако по окончании терапии девушка заметила досадный дефект. «Три года ношения керамических брекетов и три года — металлических брекетов только для того, чтобы узнать, что мой дантист совершил ошибку», — отметила она.

Так, по словам британки, после длительного лечения у нее перестали смыкаться резцы и клыки, что мешает захватыванию и откусыванию пищи. «Не могу сказать, что моя улыбка выглядят плохо. Мне она нравится, но я буквально не могу даже положить передние зубы друг на друга, не говоря уже о том, чтобы ими что-то откусить», — посетовала девушка.

В свою очередь, другие пользователи посоветовали британке вновь обратиться к врачу, чтобы исправить ситуацию, которая может осложниться в будущем. «Установи элайнеры. Потому что в противном случае вся нагрузка будет приходиться на задние зубы, а это не очень хорошо», «Определенно рекомендую делать коррекцию с помощью элайнеров, потому что твой прикус может вызвать проблемы в будущем», — комментировали юзеры.

Ранее в марте англичанка Джэйд Притчард поставила дорогостоящие виниры за границей и раскрыла подписчикам правду о страшных последствиях процедуры. В размещенном в соцсети ролике Притчард продемонстрировала остатки зубов в процессе стачивания. Кроме того, она рассказала, что после процедуры утратила возможность разговаривать и есть. «Я не могу ни говорить, ни улыбаться», — неразборчиво произнесла девушка на последующих кадрах.