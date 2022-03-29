Элтон Джон вспомнил о попытке усыновить украинского ребенка

Певец Элтон Джон вспомнил, что в 2009 году ему не позволили усыновить украинского ребенка

Британский певец Элтон Джон вспомнил, что в 2009 году ему и его супругу Дэвиду Фернишу не позволили усыновить украинского ребенка по имени Лев. О попытке стать отцом он рассказал в эфире iHeartRADIO, его слова приводит Page Six.

Артист рассказал, что мальчику было 14 лет, у него была ВИЧ-инфекция. Джону не разрешили стать его отцом из-за его гомосексуальности — на Украине не признают однополые браки. Кроме того, украинское законодательство требовало, чтобы приемный родитель был не старше 45 лет, в то время как исполнителю было 62.

«После того, как это произошло, Дэвид спросил: "Ну, что ты думаешь о детях?" Я всегда отказывался от этой идей, но тот маленький мальчик что-то говорил мне. Он говорил: "Давай, ты можешь стать отцом". И мы решили завести детей из-за этого украинского мальчика», — поделился Джон.

В настоящее время певцу 75 лет, а его мужу — 59. У них двое детей от суррогатной матери: 9-летний Элайджа и 11-летний Захарий.