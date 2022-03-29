Johnson & Johnson приостановила поставки предметов личной гигиены в Россию

Компания Johnson & Johnson решила приостановить поставки средств личной гигиены в Россию

Американская компания Johnson & Johnson решила приостановить поставки средств личной гигиены в Россию на фоне событий на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

Косметическая компания, в состав которой входит более чем 250 дочерних компаний по всему миру, в том числе марки Clean & Clear, Johnson's, o.b., Carefree, Neutrogena, RoC, Listerine и другие, решила прекратить отправку всех предметов личной гигиены в Россию.

Ранее в марте об отмене продаж продукции российским покупателям также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другими крупными компаниями.

24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине. За три дня до этого, 21 февраля, РФ признала независимость ЛНР и ДНР, а также были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ними. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил президент России Владимир Путин. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.