Россиянка объяснила ненавистью к мужчинам свое нападение на детсад в Красноярске

Устроившая стрельбу в детсаду Красноярска объяснила свой поступок ненавистью к мужчинам

Устроившая стрельбу в детсаду в Красноярске 19-летняя местная жительница объяснила мотив совершенного поступка. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, напавшая на дошкольное учреждение девушка заявила о своей ненависти к мужчинам, в частности к отцу, которого она застрелила ранее, и мальчикам, которых она собиралась убить.

28 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело против нее. Расследование ведется по двум статьям: о покушении на убийство малолетних и убийство, жертвой которого стал 56-летний отец девушки.

По данным следствия, днем 28 марта жительница Красноярска застрелила из ружья отца в квартире, в которой они жили, а затем отправилась в детсад. Внутри здания ее обезвредила воспитатель, заметившая оружие под пальто девушки. Во время задержания прозвучал выстрел, пуля попала в стену. Никто не пострадал.

Следователи установили, что 25 марта подозреваемая посещала детский сад под предлогом трудоустройства.

В ходе расследования СКР намерен дать оценку действиям охранников, обеспечивающих безопасность детсада, в связи с проникновением вооруженной девушки.