Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Устроившая стрельбу в детсаду Красноярска оказалась дочерью журналистки

Жительница Красноярска, устроившая стрельбу в детском саду, оказалась дочерью журналистки
Начало событий в новости Россиянка объяснила ненавистью к мужчинам свое нападение на детсад в Красноярске

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Подозреваемая в убийстве отца и стрельбе в детсаду 19-летняя жительница Красноярска оказалась дочерью местной журналистки Натальи Кечиной. Об этом «Интерфаксу» сообщил гендиректор телекомпании ТВК Вадим Востров.

По его словам, произошедшее стало двойным шоком для редакции.

Ранее 29 марта сообщалось, что устроившая стрельбу девушка объяснила совершенные ею преступления ненавистью к мужчинам, в частности, к отцу, которого она застрелила ранее, и мальчикам, которых она собиралась убить в детском саду.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против нее. Расследование ведется по двум статьям: о покушении на убийство малолетних и убийство, жертвой которого стал 56-летний отец девушки.

По данным следствия, днем 28 марта жительница Красноярска застрелила из ружья отца в квартире, в которой они жили, а затем отправилась в детсад. Внутри здания ее обезвредила воспитатель, заметившая оружие под пальто девушки. Во время задержания прозвучал выстрел, пуля попала в стену. Никто не пострадал.

Следователи установили, что 25 марта подозреваемая посещала детский сад под предлогом трудоустройства.

В ходе расследования СКР намерен дать оценку действиям охранников, обеспечивающих безопасность детсада, в связи с проникновением вооруженной девушки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Россия сократит военную активность под Киевом и Черниговом
Европа отвергла требования оплачивать газ в рублях
103-летняя женщина отметила очередной день рождения и дала совет молодежи
Названо условие для встречи Путина и Зеленского
Россия призвала Украину соблюдать Женевскую конвенцию в отношении пленных
Президент Эстонии принял нового посла России и поделился мыслями о спецоперации
Производитель упаковки Ball закрыл бизнес в России
Мединский заявил о двух шагах России навстречу Украине
Путину доложат о предложениях Киева по условиям соглашения с Украиной
Домушники украли миллионы рублей в Подмосковье и были пойманы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.