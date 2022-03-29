Устроившая стрельбу в детсаду Красноярска оказалась дочерью журналистки

Жительница Красноярска, устроившая стрельбу в детском саду, оказалась дочерью журналистки

Россиянка объяснила ненавистью к мужчинам свое нападение на детсад в Красноярске

Начало событий в новости Россиянка объяснила ненавистью к мужчинам свое нападение на детсад в Красноярске

Подозреваемая в убийстве отца и стрельбе в детсаду 19-летняя жительница Красноярска оказалась дочерью местной журналистки Натальи Кечиной. Об этом «Интерфаксу» сообщил гендиректор телекомпании ТВК Вадим Востров.

По его словам, произошедшее стало двойным шоком для редакции.

Ранее 29 марта сообщалось, что устроившая стрельбу девушка объяснила совершенные ею преступления ненавистью к мужчинам, в частности, к отцу, которого она застрелила ранее, и мальчикам, которых она собиралась убить в детском саду.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против нее. Расследование ведется по двум статьям: о покушении на убийство малолетних и убийство, жертвой которого стал 56-летний отец девушки.

По данным следствия, днем 28 марта жительница Красноярска застрелила из ружья отца в квартире, в которой они жили, а затем отправилась в детсад. Внутри здания ее обезвредила воспитатель, заметившая оружие под пальто девушки. Во время задержания прозвучал выстрел, пуля попала в стену. Никто не пострадал.

Следователи установили, что 25 марта подозреваемая посещала детский сад под предлогом трудоустройства.

В ходе расследования СКР намерен дать оценку действиям охранников, обеспечивающих безопасность детсада, в связи с проникновением вооруженной девушки.