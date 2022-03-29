Песков рассказал о нежелании Москвы бесплатно поставлять газ в Европу

Песков оценил отказ Европы покупать газ за рубли фразой «нет оплаты — нет газа»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность прекращения поставок российского газа в Европу. Его слова в беседе с американской телекомпанией PBS передает ТАСС.

Он отметил, Россия не намерена заниматься благотворительностью и осуществлять подачу газа бесплатно.

Нет оплаты — нет газа Дмитрий Песков представитель Кремля

Чиновник пояснил, что в случае отказа ЕС от оплаты поставок в рублях Москва изучит ситуацию и предпримет дальнейшие действия.

23 марта президент России Владимир Путин поручил перевести оплату за российский газ по действующим контрактам с «недружественными» странами в рубли. Позднее Песков объяснил, что процесс поставок весьма и весьма сложный. «Это не покупка какого-то товара в магазине, где вы покупаете и на кассе расплачиваетесь, поэтому это и поставки, и оплата, и подведение балансов, это процесс, растянутый по времени», — отметил он, добавив, что в настоящее время прорабатываются все «модальности» дальнейших поставок.

На Западе заявили о нежелании расплачиваться рублями

Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что все страны «Большой семерки» не станут оплачивать поставки российского газа в рублях, несмотря на требование Москвы. По его словам, на Западе трактуют новое условие как одностороннее и явное нарушение действующих контрактов, где прописан формат оплаты, и он отличен от оплаты в рублях. Соглашения должны оставаться в силе, подчеркнул Хабек, и компании должны их соблюдать.

Позднее он сообщил, что Германия готова ко всем сценариям развития ситуации. Среди них правительство ФРГ с начала этого года рассматривало вариант с прекращением поставок газа из России в одностороннем порядке.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов оценил намерение Европы отказаться от российских энергоносителей как «самоубийственное». Дипломат отметил, что объявление президентом России Владимиром Путиным новой системы оплаты за газ стало для европейской стороны «определенным шоком» и «прозвучало неожиданно». При этом он выразил мнение, что механизм расчетов европейских стран с Россией в рублях за энергоносители будет уточнен в ближайшие дни.

Финансовый маневр Москвы

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев объяснил, что импортерам потребуются запасы рублей для реализации бесперебойных платежей. Этот фактор укрепит спрос на отечественную валюту и позволит уменьшить воздействие санкций.

«Сейчас все компании-экспортеры обязаны продавать 80 процентов своей валютной выручки на валютном рынке. При переходе расчетов за экспортные поставки газа в нашу валюту импортеры газа будут вынуждены покупать рубль — то есть по сути проводить те же операции по продаже валюты на рынке (если они начнут)», — объяснил он.

Эксперт предположил, что рубль в этом случае не испытает значительных изменений. Однако российская валюта способна укрепиться благодаря увеличению числа экономических агентов, которые заинтересованы в стабильности курса.

Отношения Москвы с «недружественными» странами

Сейчас в российском списке недружественных государств находятся 27 стран Евросоюза, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая подконтрольные территории), Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

По заявлению Путина, в сложившихся условиях «совершенно очевидно, что поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты в долларах, в евро и ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла». При этом, подчеркнул он, Россия продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, зафиксированными в заключенных ранее контрактах. «Мы, в отличие от некоторых коллег, дорожим своей репутацией надежного партнера и поставщика. Изменения коснутся только валюты платежа, которая меняется на российские рубли», — добавил он.