Росгвардия сообщила о поимке украинского боевика с ценными сведениями

Росгвардейцы задержали украинского боевика с ценными сведениями и захватили схроны

Военнослужащие Росгвардии задержали боевика территориальной обороны Украины, обладающего ценными сведениями, а также захватили схроны с оружием. Об этом во вторник, 29 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Участник территориальной обороны Украины пытался прорваться на автомобиле через боевые порядки тактической группы Росгвардии, но был пойман. При себе у него были фото- и видеоаппаратура. Имевшаяся у задержанного важная информация позволила росгвардейцам избежать потерь при выполнении боевой задачи.

Кроме того, в ходе специальных мероприятий российские военнослужащие выявили нескольких пособников бандитов и обнаружили схрон с противотанковой установкой, автоматами, боеприпасами.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. После этого ряд западных стран ввели жесткие санкции против России.