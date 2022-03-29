Крупнейший видеоресурс поможет россиянам сэкономить

«VK Видео» добавил функцию экономии данных для юзеров с ограниченным интернет-трафиком

Крупнейший видеоресурс России «VK Видео» добавил функцию экономии данных для юзеров с ограниченным интернет-трафиком. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что новая опция управляет автоподбором качества роликов, и помимо уменьшения потребления интернет-трафика она также поможет сэкономить заряд батареи при просмотре со смартфонов и компьютеров.

Таким образом, разрешение всех видео и прямых трансляций не будет превышать 480p. При необходимости функция может автоматически выбрать и более низкое разрешение, чтобы обеспечить непрерывный просмотр. Например, воспроизведение видео длительностью 15 минут в разрешении Full HD (1080р) устройство израсходует почти 550 мегабайт данных, а в разрешении 480р — только 130 мегабайт. Известно, что в режиме экономии данных мобильное устройство расходует энергию до 1,5 раза медленнее.

Новинка доступна в мобильном приложении для iOS, Android и веб-версии. Она включается в настройках видеоплеера для конкретного устройства и влияет на автоподбор качества только на нем. Вернуться к более высокому разрешению можно в любой момент вручную — к примеру, при подключении к безлимитному Wi-Fi.

«Когда количество гигабайт в тарифном плане ограничено, можно включить режим экономии данных и не беспокоиться, что доступ к интернету пропадет. Идею функции нам подсказали сами зрители: мы внимательно следим за запросами аудитории и оперативно реагируем на них», — заметил технический директор «ВКонтакте» и «VK Видео» Александр Тоболь.

«VK Видео» подстраивается под разные сценарии потребления контента. К примеру, экономить трафик в дороге помогает офлайн-режим: ранее платформа представила возможность скачивать видео для просмотра без доступа к интернету. За быструю загрузку отвечают собственные технологии сервиса по ускорению передачи данных и одна из крупнейших в России геораспределенных сетей доставки контента.

