Россияне и белорусы во Франции начали сбор подписей ради борьбы с дискриминацией

Живущие во Франции россияне и белорусы рассказали о дискриминации и инициировали петицию

Граждане России и Белоруссии, живущие во Франции, рассказали о дискриминации, с которой им пришлось столкнуться за последний месяц. В частности, у многих из них заблокировали счета, другие не могут получать деньги на карты. Об этом пишет РИА Новости, опросившее ряд пострадавших.

В частности, речь идет о клиентах банков Société Générale, CIC и BNP Paribas. Русскоговорящие клиенты теперь не могут переводить деньги между своими счетами, получить французскую зарплату или стипендию на карты. Из-за этого россияне и белорусы инициировали петицию к французским банкам с призывом прекратить дискриминацию. Ее подписали уже более 1300 человек.

«Многих из нас фактически оставили без средств к существованию. В соответствии с регламентом совета Европейского союза (...) мы не попадаем под санкции и, следовательно, считаем такие действия произволом и дискриминацией. Мы считаем, что подобному поведению нет места в демократическом и толерантном обществе, оно противоречит ценностям и законам Французской республики и должно быть остановлено», — заявили авторы сбора подписей.