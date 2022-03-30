В Госдуме анонсировали заседание комиссии по биолабораториям на Украине
Первое заседание парламентской комиссии по биолабораториям на Украине состоится 31 марта в Госдуме. Анонс появился на думском сайте.
На прошлой неделе Государственная Дума и Совета Федерации приняли постановление о создании совместной комиссии для расследования деятельности биолабораторий на Украине. Кроме того, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что в рамках данного расследования одной из первых должны опросить замгоссекретаря США по политическим вопросам Викторию Нуланд.
В начале марта стало известно, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине были вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. Ее финансированием занималось министерство обороны Соединенных Штатов.
Позже начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что к финансированию биолабораторий причастны фонды Хантера Байдена и Джорджа Сороса. Полученная информация подтвердилась: инвестиционный фонд Rosemont Seneca, которым руководит сын президента США, тесно сотрудничал с компанией Metabiota — одним из главных поставщиков оборудования для биолабораторий Минобороны Штатов по всему миру.