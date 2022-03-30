Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме анонсировали заседание комиссии по биолабораториям на Украине

Первое заседание парламентской комиссии ГД по биолабораториям на Украине пройдет 31 марта

Фото: Константин Кокошкин / Reuters

Первое заседание парламентской комиссии по биолабораториям на Украине состоится 31 марта в Госдуме. Анонс появился на думском сайте.

На прошлой неделе Государственная Дума и Совета Федерации приняли постановление о создании совместной комиссии для расследования деятельности биолабораторий на Украине. Кроме того, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что в рамках данного расследования одной из первых должны опросить замгоссекретаря США по политическим вопросам Викторию Нуланд.

В начале марта стало известно, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине были вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. Ее финансированием занималось министерство обороны Соединенных Штатов.

Позже начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что к финансированию биолабораторий причастны фонды Хантера Байдена и Джорджа Сороса. Полученная информация подтвердилась: инвестиционный фонд Rosemont Seneca, которым руководит сын президента США, тесно сотрудничал с компанией Metabiota — одним из главных поставщиков оборудования для биолабораторий Минобороны Штатов по всему миру.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Россия ответила на обвинения в ударах по местам паломничества израильтян в Умани
Древнейшие мумии оказались под риском исчезновения из-за глобального потепления
В России госпитализировали 4299 пациентов с коронавирусом
Названы снижающие иммунитет при омикроне продукты
Вяльбе высказалась об отношении иностранцев к российским спортсменам
Кот Пузик спас жителей пятиэтажки в Саратове
Предполагаемый финансист банды Цапков скрылся на Украине и сработался с СБУ
Британия решила ограничить техосмотр самолетов и яхт бизнесменов из России
Популярная в 2000-х прическа вновь стала трендом у знаменитостей
Суд зарегистрировал первый иск к «Яндекс.Еде» из-за утечки данных клиентов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.