В Госдуме анонсировали заседание комиссии по биолабораториям на Украине

Первое заседание парламентской комиссии ГД по биолабораториям на Украине пройдет 31 марта

Первое заседание парламентской комиссии по биолабораториям на Украине состоится 31 марта в Госдуме. Анонс появился на думском сайте.

На прошлой неделе Государственная Дума и Совета Федерации приняли постановление о создании совместной комиссии для расследования деятельности биолабораторий на Украине. Кроме того, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что в рамках данного расследования одной из первых должны опросить замгоссекретаря США по политическим вопросам Викторию Нуланд.

В начале марта стало известно, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине были вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. Ее финансированием занималось министерство обороны Соединенных Штатов.

Позже начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что к финансированию биолабораторий причастны фонды Хантера Байдена и Джорджа Сороса. Полученная информация подтвердилась: инвестиционный фонд Rosemont Seneca, которым руководит сын президента США, тесно сотрудничал с компанией Metabiota — одним из главных поставщиков оборудования для биолабораторий Минобороны Штатов по всему миру.