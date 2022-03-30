Посол России прокомментировал призыв депутата Госдумы бомбить Азербайджан

Посол России заявил, что призыв депутата Госдумы Делягина бомбить Азербайджан неприемлем

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников прокомментировал призыв депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Михаила Делягина разбомбить нефтяные объекты республики. Об этом сообщает Report.

«Высказывание депутата неприемлемо и может пойти в ущерб дружественным отношениям с Азербайджаном. Эти высказывания не выражают официальную позицию России», — заявил посол на пресс-конференции.

Делягин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» призвал «жестко и однозначно» наказать Азербайджан за последние действия в Нагорном Карабахе. «Зачем нам нефтяная промышленность Азербайджана? Простой вопрос. Нам она не нужна, а она крайне уязвима. Если люди не понимают слов, то, вероятно, им придется начать понимать дело», — сказал Делягин.

Депутат также запустил у себя в Telegram-канале опрос, правомерно ли «применение тактического ядерного оружия для ликвидации нефтяной промышленности Азербайджана».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Делягина контролировать свои эмоции, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление депутата абсолютно безответственным. Сам парламентарий принес свои извинения всем, «кто был испуган или обижен, или оскорблен» его словами.

26 марта азербайджанские войска вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе. Баку призвал Москву «обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований» из региона.