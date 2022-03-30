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Полиция задержала подозреваемого в неудачном ограблении банка россиянина

В Архангельске полиция задержала мужчину, подозреваемого в попытке ограбления банка

Фото: Shutterstock

В Архангельске полиция задержала мужчину, подозреваемого в неудачной попытке ограбления банка. Об этом «Ленте.ру» в среду, 30 марта, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

По данным ведомства, 45-летний разнорабочий попытался ограбить банк в центре города вечером 18 марта — россиянин вошел в отделение в медицинской маске и очках и передал сотруднику записку. В ней под угрозой взрывом преступник требовал выдать 20 миллионов рублей. На стойку мужчина поставил пакет с предметом, в котором угадывались контуры самодельного взрывного устройства.

Кассир нажал кнопку тревоги, тогда налетчик сбежал из отделения. После эвакуации людей помещение обследовала полиция со служебной собакой, следы взрывчатки обнаружены не были. Правоохранители изучили видеозаписи из банка и сам муляж взрывчатки — преступник заказал его в интернет-магазине.

Преступника идентифицировали и задержали. Сейчас он в изоляторе. По вменяемой ему статье «Разбой в особо крупном размере» УК РФ ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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Леонид Микуляк
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