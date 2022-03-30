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Турция начала искать альтернативы российским C-400

В Минобороны Турции заявили, что Анкара открыта к покупке альтернатив российским C-400

Фото: Wikimedia Commons

Анкара открыта к приобретению у других стран систем противоракетной обороны (ПРО), которые являются альтернативами российским зенитно-ракетным системам (ЗРС) С-400. О том, что турецкая сторона начала искать альтернативы российским ЗРС, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает ТАСС.

«Покупка С-400 была необходимостью. Сейчас мы ведем переговоры с Францией и Италией на предмет [покупки] других оборонительных систем», — рассказал министр. Он подчеркнул, что Турция найдет решение и сможет купить указанные вооружения.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что тема поставок комплексов противовоздушной обороны С-400 на Украину закрыта для Турции. По словам главы государства, это вооружение, закупленное ранее у России, сейчас находится в собственности Анкары и не может быть передано другому государству.

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Виктория Кондратьева
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