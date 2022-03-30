Жители российского региона создадут свой экогерб

Жителям Амурской области предложили создать экогерб региона

Жителям Амурской области предложили поучаствовать в конкурсу «Экологический герб: знать, чтобы сохранить». Об этом сообщает ГТРК «Амур».

По задумке организаторов конкурс должен не только показать разнообразие флоры и фауны страны, но также «хрупкость и уязвимость экологически значимых объектов».

Как рассказали в амурском Минприроды, в области есть уникальные представители флоры и фауны, которые достойны стать символами самобытности региона и подчеркнуть его уникальность. «Предлагаем создать экологический герб нашего субъекта или любого населенного пункта области. Это прекрасная возможность не только раскрыть свой творческий потенциал, но и привлечь внимание к редким и исчезающим видам растений или животных, которые характерны для нашей местности», — сказали в министерстве.

Прием работ на конкурс начнется 1 апреля и продолжится до 31 июля. Победители будут объявлены осенью.