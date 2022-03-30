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В Москве продадут меню первого в России «Макдоналдса» за пять миллионов рублей

В Москве продадут меню первого в России ресторана быстрого питания «Макдоналдс»

Скриншот: ВКонтакте

В Москве продадут меню первого в России «Макдоналдса», который открылся на Пушкинской площади 31 января 1990 года. Соответствующий пост появился в сервисе «Объявления ВКонтакте».

Продавец Вера опубликовала снимок, на котором запечатлен заламинированный лист с изображениями, наименованиями и описанием блюд ресторана быстрого питания. По словам женщины, она взяла меню прямо во время открытия точки питания в столице.

Согласно объявлению, стоимость товара составляет пять миллионов рублей. Продавец также рассматривает возможность принять оплату в иностранной валюте, установив цену в 40 тысяч долларов.

В декабре 2019 года житель Санкт-Петербурга разместил на платформе Avito объявление о продаже монеты номиналом два рубля за миллиард рублей. Уникальность монеты состоит в том, что ее аверс повернут относительно реверса ровно на 90 градусов.

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Майя Пономаренко
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