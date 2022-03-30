Белоруссия запретила вывоз из страны макарон и муки

Правительство Белоруссии на три месяца запретило вывоз риса, муки грубого и макарон

Правительство Белоруссии на три месяца запретило вывоз риса, крупы и муки грубого помола из ржи или ячменя, а также макаронных изделий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вторник министерство антимонопольного регулирования и торговли республики.

Отмечается, что данная мера была введена в целях недопущения создания дефицита, а также соблюдения продовольственной безопасности Белоруссии. В ведомстве уточнили, что действие постановления не распространяется на товары, которые вывозятся в государства-члены ЕАЭС.

Также запрет не распространяется на вывоз товаров для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства. Кроме того, решение не касается товаров, которые перемещаются в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС.

Ранее белорусское правительство отменило свое решение о запрете на вывоз из страны медицинского и технического кислорода. В постановлении Совета министров уточняется, что документ от 28 октября 2021 года утратил силу. Закон запрещал в течение шести месяцев вывоз из страны технического и медицинского кислорода как в газообразном, так и в жидком состоянии.