В России нашли замену иностранной косметике

В России нашли замену иностранным брендам косметики, приостановившим деятельность в стране

В России нашли замену иностранным брендам косметики, которые приостановили деятельность на территории страны на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщает «Подъем».

По информации издания, представители российской компании Mixit заявили, что активно решают вопрос об импортозамещении сырья и выстраивании новой логистики. По словам сотрудников марки, несмотря на то что на производстве используется европейская сырьевая база, ретейлер не планирует закрываться и повышать цены на продукцию.

«Производственный комплекс и материально-техническая база функционируют по системе долгосрочного планирования и не испытывают дефицита. Мощности производства компании позволяют выпускать несколько миллионов единиц уходовой продукции для лица, тела и волос в месяц», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Mixit уже выпускает товары, которые являются аналогами зарубежных марок, по более доступной стоимости. Среди такой продукции, в частности, сыворотки, инновационная антивозрастная продукция, косметика с микроиглами, пептидами, кислотами и другими компонентами.

Ранее в марте об отмене продаж продукции российским покупателям объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другими крупными компаниями.