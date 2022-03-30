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Пушилин заявил об ускорении операции в Донбассе

Глава ДНР Пушилин заявил об ускорении операции по установлению контроля над республикой

Фото: Globallookpress.com

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об ускорении операции по установлению контроля над территорией республики. Об этом сообщает ТАСС.

«Говорить о конечном сроке пока не представляется возможным. Все сопряжено с множеством факторов, но то, что операция ускоряется — это уже факт», — сказал Пушилин в эфире российского телевидения.

29 марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа спецоперации на территории Украины выполнены. «Существенно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — сказал Шойгу.

В тот же день в Стамбуле прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Глава делегации РФ Владимир Мединский заявил, что Киев передал письменные предложения по урегулированию конфликта, а Москва «делает два шага навстречу».

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Алевтина Запольская
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