Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Женщина за год получила больше 15 пар не заказанной ею безвкусной обуви

Курьеры за год по ошибке доставили жительнице Оук-Парка больше 15 пар безвкусной обуви

Фото: Unsplash

Жительница американского города Оук-Парк, штат Иллинойс, за год получила больше 15 пар безвкусной обуви, которую доставили ей по ошибке. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Около года назад служба доставки UPS впервые привезла Симоне Буте обувь, которую та не заказывала. С тех пор женщина получила еще около 15 пар.

Материалы по теме:
В туалет или в морг? Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
В туалет или в морг?Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
8 декабря
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января

«Они очень смешные, и очень-очень-очень безвкусные», — заявила американка. Она рассказала, что одну из пар вернула на склад UPS.

«Я объяснила курьеру ситуацию. Она меня поняла и увезла обувь обратно. Спустя четыре дня эта же пара обуви вернулась ко мне по почте», — сказала Буте.

Представители курьерской службы заявили, что товары должны были быть возвращены продавцу на Amazon. В данных для возврата товара указано имя «Симона» и адрес: Элм-Стрит, Чикаго. Однако по этому адресу нет центра возврата, и попытка UPS исправить адрес привела к тому, что ботинки доставлялись Симоне в Оук-Парк. Таким образом, причиной ошибочной доставки стала бюрократическая ошибка.

В Amazon заявили, что компания в курсе проблемы. «Мы связались с покупателем, чтобы извиниться за неудобство. Кроме того, мы попросили продавца обуви внести изменения в указанный им адрес», — пояснил представитель Amazon.

Буте надеется, что теперь ошибочная доставка обуви прекратится. «Все это очень смешно, так как эта обувь абсолютно не в моем стиле. А ее доставка все не прекращается. Это абсурд», — сказала она.

Ранее сообщалось, что житель бельгийского города Тюрнхаут около девяти лет получает на дом пиццу, которую он не заказывал. Мужчина ни разу не принял заказа и не оплатил его, а это значит, что курьерские компании и производители пиццы тоже терпели убытки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил об ошибке Мединского на переговорах с Украиной
Полиция задержала подозреваемого в неудачном ограблении банка россиянина
Учительница попросила третьеклассников назвать ее недостатки и удивилась ответам
В НАСА предложили создать астроинженерные конструкции для заселения Венеры
Женщина за год получила больше 15 пар не заказанной ею безвкусной обуви
Число прибывших в Россию жителей Украины и Донбасса превысило полмиллиона
Украинского тренера «Зенита» лишили почетного звания на родине
Брюс Уиллис решил уйти из кино из-за проблем со здоровьем
ДНР поддержала курс Южной Осетии на вступление в состав России
Квартиру Волочковой сравнили с цыганским табором
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.