Женщина за год получила больше 15 пар не заказанной ею безвкусной обуви

Курьеры за год по ошибке доставили жительнице Оук-Парка больше 15 пар безвкусной обуви

Жительница американского города Оук-Парк, штат Иллинойс, за год получила больше 15 пар безвкусной обуви, которую доставили ей по ошибке. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Около года назад служба доставки UPS впервые привезла Симоне Буте обувь, которую та не заказывала. С тех пор женщина получила еще около 15 пар.

«Они очень смешные, и очень-очень-очень безвкусные», — заявила американка. Она рассказала, что одну из пар вернула на склад UPS.

«Я объяснила курьеру ситуацию. Она меня поняла и увезла обувь обратно. Спустя четыре дня эта же пара обуви вернулась ко мне по почте», — сказала Буте.

Представители курьерской службы заявили, что товары должны были быть возвращены продавцу на Amazon. В данных для возврата товара указано имя «Симона» и адрес: Элм-Стрит, Чикаго. Однако по этому адресу нет центра возврата, и попытка UPS исправить адрес привела к тому, что ботинки доставлялись Симоне в Оук-Парк. Таким образом, причиной ошибочной доставки стала бюрократическая ошибка.

В Amazon заявили, что компания в курсе проблемы. «Мы связались с покупателем, чтобы извиниться за неудобство. Кроме того, мы попросили продавца обуви внести изменения в указанный им адрес», — пояснил представитель Amazon.

Буте надеется, что теперь ошибочная доставка обуви прекратится. «Все это очень смешно, так как эта обувь абсолютно не в моем стиле. А ее доставка все не прекращается. Это абсурд», — сказала она.

Ранее сообщалось, что житель бельгийского города Тюрнхаут около девяти лет получает на дом пиццу, которую он не заказывал. Мужчина ни разу не принял заказа и не оплатил его, а это значит, что курьерские компании и производители пиццы тоже терпели убытки.