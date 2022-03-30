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Родители девятилетней студентки МГУ выдвинули новое обвинение вузу

Родители Алисы Тепляковой обвинили МГУ в клевете и неоднократных нарушениях этики

Кадр: НТВ

Родители девятилетней студентки Московского государственного университета (МГУ) Алисы Тепляковой выдвинули новое обвинение вузу. В частности, на своей странице во «ВКонтакте» они подчеркнули, что факультет психологии оклеветал ребенка, а также неоднократно нарушал нормы этики.

В открытом обращении к ректору МГУ Виктору Садовничему они заявили, что факультет неоднократно публиковал огромное количество клеветы в отношении девочки и ее частной жизни.

«Факультет многократно нарушил нормы этики по отношению к обучающейся, распространяя клевету об "отсутствии у нее особых способностей" и "натаскивании на ЕГЭ с феноменальной памятью" во время сессии в СМИ», — говорится в обращении.

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В конце они потребовали организовать личную встречу руководства вуза с ними. Уточняется, что встретиться родители Алисы хотят с ректором, либо с проректором или деканом факультета психологии.

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в восемь лет. Ее родители планировали, что девочка будет обучаться бесплатно на факультете психологии МГУ, однако это сделать не получилось, и она пошла на платную форму.

В январе 2022 года стало известно, что девочка сдала два экзамена из четырех. По словам отца Алисы Евгения Теплякова, его дочь продолжает учиться и не пропускает экзамены без уважительной причины.

30 марта ректор Садовничий рассказал, что у девятилетней студентки есть проблемы с обучением, среди которых незакрытые задолженности по ряду предметов. По его словам, Алиса все еще числится на факультете.

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Никита Абрамов
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