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Адвокат повздорил со следователем из-за обнародования данных о смерти Тесака

Адвокат погибшего националиста Тесака отказался дать следствию подписку о неразглашении
Максим Марцинкевич

Максим Марцинкевич. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Адвокат Алексей Михальчик отказался дать подписку о неразглашении материалов следствия по уголовному делу об убийствах уроженцев Средней Азии и Дагестана, совершенных с 2003-го по 2007 год по мотивам национальной ненависти соратниками Максима Марцинкевича (Тесака). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Защитник повздорил со следователем, который высказал ему претензии в связи с публичными высказываниями относительно обстоятельств самоубийства Тесака в СИЗО. От Михальчика потребовали подписку о неразглашении материалов дела, а после его отказа следователь не дал защитнику ознакомиться с результатами экспертиз, среди которых документы об осмотре тела Тесака.

Адвокат отметил, что следствие вступило в завершающую стадию, оно может быть окончено уже в мае.

Отбывавший срок Марцинкевич в феврале 2020 года оформил девять явок с повинной, сознавшись в убийствах. На основании его показаний правоохранители задержали около десяти его бывших соратников.

16 сентября 2020 года Тесака обнаружили мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Согласно официальной версии, националист покончил с собой, но найденная у него во рту предсмертная записка гласит, что он опасался за свою жизнь и не намеревался совершать суицид. В последней записке, обнаруженной во рту националиста, он признался, что дал ложные показания на допросе. По словам Тесака, он не причастен к убийству гражданина Таджикистана и уроженца Дагестана и сожалеет, что оговорил себя и своих знакомых.

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Любовь Ширижик
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