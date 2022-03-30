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Тысячелетний тис стал памятником живой природы России

Тысячелетний тис на острове Кунашир получил статус памятника живой природы России

Фото: Российское общество селекции и интродукции хвойных

Остроконечный тис, около тысячи лет произрастает на острове Кунашир, получил статус памятника живой природы России. Об этом сообщает Sakh.online.

Региональное агентство лесного и охотничьего хозяйство направило заявку на участие в программе и получило положительный ответ.

Диаметр дерева, которое ученые назвали Курильским Мудрецом, составляет более метра, высота — около 15 метров. Кунаширский тис является самым старым из всех дальневосточных и сибирских деревьев. Тис остроконечный как вечнозеленое хвойное дерево семейства тисовых внесен в Красную книгу Сахалинской области и России как редкий вид.

Основная цель программы «Деревья — памятники живой природы» — поиск и сохранение старовозрастных растений. Она также помогает формировать Национальный реестр старейших деревьев России.

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Варвара Кошечкина
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