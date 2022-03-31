Женщина выбросила лотерейный билет и чуть не лишилась 9 миллионов рублей

Американке пришлось перерыть мусорное ведро, чтобы найти выигрышный лотерейный билет

Жительница США случайно выбросила в мусор выигрышный лотерейный билет и чуть не лишилась выигрыша в 110 тысяч долларов (9,2 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

Мэри Эллиот из штата Вирджиния рассказала, что купила билет розыгрыша Cash 5 with EZ Match 24 февраля. Когда были названы победившие номера, женщина поняла, что выиграла. Однако радость перешла в панику, когда американка осознала, что случайно выбросила билет в мусорное ведро.

Ей пришлось перерыть отходы, чтобы найти билет, но он оказался залит кофе, и штрихкод не считался. Тогда женщина отправилась в призовую комиссию, и только там официальные представители лотереи признали ее победительницей. Эллиот очень рада, что, несмотря на рассеянность, не потеряла выигрыш, но пока не решила, как она распорядится им.

Ранее сообщалось, что мужчина из США выиграл в лотерею во время похода жены в уборную. Они остановились на заправке, и мужчина купил билет от нечего делать, пока его супруга отправилась в дамскую комнату.