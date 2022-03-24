Поход женщины в уборную принес семье 19 миллионов рублей

Мужчина выиграл 200 тысяч долларов из-за похода жены в уборную

В США мужчина выиграл в лотерею во время похода жены в уборную. Об этом сообщает UPI.

Житель штата Южная Каролина рассказал, что купил билет, который принес семье состояние, совершенно случайно из-за вынужденной остановки. Они с женой ехали в автомобиле по делам, когда женщине понадобилось воспользоваться дамской комнатой.

Супруги остановились на заправке, и, пока женщина отсутствовала, мужчина решил приобрести в местном магазине билет лотереи Carolina Riches. Американец дождался возвращения жены, чтобы проверить выигрыш, а, когда стер защитный слой, оказалось, что они стали обладателями 200 тысяч долларов (19,4 миллиона рублей).

«Мы даже не знаем, что думать. Это огромный сюрприз», — сказал счастливчик и добавил, что они пока не решили, как распорядиться свалившимися на них деньгами.

Ранее сообщалось, что житель штата Орегон нашел забытый лотерейный билет и выиграл огромную сумму. Мужчина купил билет одной из местных лотерей, но через некоторое время перестал следить за розыгрышами.