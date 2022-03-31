Объяснена попытка СССР вступить в НАТО в 50-х годах

Директор ИВИ РАН историк Липкин объяснил, зачем СССР пытался вступить в НАТО в 50-х годах

Предпринятая в 50-х годах руководством СССР попытка вступить в НАТО подразумевала три варианта дальнейшего развития ситуации. Логику действий Москвы объяснил в интервью «Ленте.ру» директор Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, специалист по истории международных отношений Михаил Липкин.

«Надо понимать, что там наверняка прорабатывались, условно говоря, "План A", "План B" и "План C". Я думаю, что "План A" предусматривал, все-таки, успешное вступление в альянс и попытку поменять его характер изнутри. Главной целью "Плана B" был некий пиар-ход с целью показать, что это именно Запад отвергает Москву», — пояснил он.

Историк привел в пример переговоры 1956 года между советским лидером Никитой Хрущевым и занимавшим в 1957-1961 годах пост генсека НАТО Полем-Анри Спааком, где они вспоминали об этой инициативе Москвы. Их содержание было впервые опубликовано в журнале «Новая и новейшая история» в декабре 2021 года.

«Хрущев тогда сказал, что Москва хотела вступить в альянс, а вы нас не приняли. На это Спаак откровенно ответил, ему трудно представить совместное командование США и СССР, и что в случае советского вступления сама суть этой организации потеряла бы всякий смысл. На это Хрущев довольно заметил, что шило в мешке не утаишь, констатировав, что НАТО на самом деле является закрытой организацией, направленной против СССР, а не открытой, как это декларируется», — рассказал Липкин.

Третий же вариант, «План C», по его словам, в результате и был реализован. Он заключался в создании противостоящего НАТО военного блока восточноевропейских государств — Организации Варшавского договора (ОВД).

Советский Союз предлагал западным странам принять его в НАТО в 1954 году, то есть за год до создания восточноевропейского противовеса Североатлантического альянса во главе с СССР — ОВД. В итоге военный блок восточноевропейских государств был распущен в июле 1991 года, НАТО существует и сейчас, в блок входит 30 государств, часть из которых ранее состояла в ОВД.