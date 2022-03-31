ОПЕК+ отказалась реагировать на мировой кризис

ОПЕК+ отказалась увеличить объемы добычи нефти

ОПЕК+ решила продолжить увеличивать добычу нефти в мае на плановые 432 тысячи баррелей в сутки, сообщает Bloomberg. Организация отказалась отклоняться от своего графика постепенного наращивания добычи и реагировать на мировой кризис, так как США рассматривают возможность высвобождения большого объема запасов топлива.

По словам аналитиков, решение соответствует ожиданиям рынка, а основным фактором, влияющим на мировые нефтяные рынки, является план президента США Джо Байдена по высвобождению до 180 миллионов баррелей из стратегического нефтяного резерва страны (по миллиону баррелей в день в течение нескольких месяцев), о котором стало известно 31 марта. На фоне этой новости в ходе торгов нефть марки Brent уже потеряла более 5 процентов стоимости.

Хотя прямые санкции против российского энергетического сектора ввели только США (эмбарго на импорт нефти), однако после начала спецоперации на Украине отечественная нефть стала менее привлекательной для покупателей. Уже в начале марта многие западные трейдеры и НПЗ стали отказываться от покупки партий российского сорта Urals из-за их «токсичности». Крупные международные трейдеры предлагают существенную скидку на российскую нефть, но все равно не могут продать ее, а российские НПЗ вынуждены сокращать объемы переработки.

В результате «бойкота» российского топлива цены на нефть в мире превысили 100 долларов за баррель. В Международном энергетическом агентстве (МЭА) заявили, что разочарованы отсутствием реакции ОПЕК+ на этот кризис, и проигнорировали просьбы США о расширении добычи нефти. В связи с этим агентство скоординировало выпуск нефти странами-участницами общим объемом в 60 миллионов баррелей ради снижения цен.