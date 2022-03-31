Минобороны заявило о выходе на выгодный рубеж на Украине

Минобороны сообщило о взятии под контроль поселка Золотая Нива и выходе на выгодный рубеж

Подразделения Вооруженных сил России взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, за сутки российская армия продвинулась на 6 километров.« Уничтожено до 60 украинских националистов, два танка, 4 БМП, 9 автомобилей различного назначения», — доложил Конашенков.

Он также сообщил, что подразделения Луганской Народной республики (ЛНР) завершили зачистку населенного пункта Житловка и продвинулись вперед на 5 километров. Сейчас они ведут бои на окраине населенного пункта Кременная.

Конашенков рассказал, что вечером 30 марта в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск были уничтожены крупные базы горючего ударами высокоточных ракет воздушного базирования. Уточняется, что с этих баз осуществлялось снабжение топливом украинских войск в Донбассе.