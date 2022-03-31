Хореограф группы Тутберидзе объяснил истерику Трусовой после серебра Олимпиады

Хореограф Железняков назвал истерику Трусовой после серебра Олимпиады-2022 нервным срывом

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков объяснил истерику фигуристки Александры Трусовой после серебра Олимпиады-2022 в Пекине. Его слова передает Metaratings.

Он назвал произошедшее нервным срывом. Тренер поделился, что не ожидал такой реакции от спортсменки, но напомнил, что фигуристки находились под огромным грузом ответственности перед всей страной. «А вот тому, кто заснял это все, наслаждаясь тем, какие кадры уловил, я бы оторвал руки и голову за беспардонство и свинство», — добавил он.

17 февраля россиянка Анна Щербакова выиграла олимпийское золото, набрав в общей сложности 255,95 балла. Трусова расположилась на втором месте, набрав 251,73 балла. Она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе.

Перед церемонией награждения Трусова разрыдалась и сказала, что не будет забирать свою медаль. Она заявила, что ненавидит фигурное катание. Позднее спортсменка объяснила свое поведение тем, что три года не выигрывала на крупных соревнованиях.

